صفقة رحيل مهاجم الأهلي للدوري السعودي مهددة بالفشل

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أصبح رحيل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الدوري السعودي مهدد بالفشل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويرغب نادي الاتفاق السعودي، الحصول على خدمات المغربي وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر المعار إلى صفوفه، للحصول على عقده بصفة نهائية.



ويأتي اقتراب فصل إتمام عملية بيع اللاعب، بسبب رغبة النادي الأهلي في الحصول على مبلغ 4 ملايين دولار، وهو ما يراه الفريق السعودي رقم مبالغ فيه.



وكان النادي السعودي، وضع مليوني دولار مع إمكانية رفع العرض إلى ثلاثة ملايين دولار، للتعاقد مع اللاعب بصفة نهائية وهو ما رفضه مجلس الإدارة الحمراء.



ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع المارد الأحمر، بنهاية الموسم المقبل وسط محاولات لتجديد عقده خوفًا من رحيله مجانًا خلال يناير المقبل دون الرجوع إلى ناديه.



وانتقل أزارو إلى صفوف الاتفاق السعودي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بناءً على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لعدم الحاجة الفنية إلى خدماته.