قبل رحيله المُحتمل.. حصاد 6 سنوات لـ"كوليبالي" في نابولي الإيطالي (أرقام)

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:29 م
كاليدو كوليبالي
كاليدو كوليبالي
علاء خليف
اقترب المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب فريق نابولي الإيطالي، من الرحيل عن فريقه بالصيف المقبل، والإنضمام لفريق أوروبي جديد في ظل إهتمام العديد من الأندية الأوروبية، بالحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية أن هناك اهتمام مع عمالقة أوروبا للتعاقد مع المدافع السنغالي في الميركاتو الصيفي وفي مقدمتهم مانشستر سيتي والذي عرض 80 مليون يورو لضم اللاعب لمدة 5 سنوات، كما يسعي ليفربول ومانشستر يونايتد ايضًا للحصول على خدمات اللاعب.

ماذا قدم كوليبالي خلال مشواره مع نابولي؟
انتقل "كوليبالي" لنادي نابولي الإيطالي عام 2014 قادمًا من نادي جينك البلجيكي واستمر مع الفريق 6 سنوات، خاض خلالها 236 مباراة في مختلف البطولات حتي الآن، سجل 10 أهداف، وصنع 5 أهداف، وحصل على 60 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد 4 مرات.

شارك في 174 مباراة مع نابولي في الدوري الإيطالي، وسجل 10 أهداف وصنع 3 أهداف، وحصل على 44 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد 4 مرات، كما خاض 12 مباراة بكأس إيطاليا، ومباراة بكأس السوبر الإيطالي ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

خاض كوليبالي مع نابولي 25 مباراة في دوري أبطال أوروبا، و4 مباريات في الأدوار التمهيدية المؤهلة للبطولة ولم يسجل أي أهداف، بينما شارك في 20 مباراة بالدوري الأوروبي وصنع هدفين.

لعب المدافع السنغالي 24 مباراة مع نابولي في الموسم الحالي، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف في إجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 2027 دقيقة.

حصل كوليبالي على بطولة كأس السوبر الإيطالي موسم 2014 – 2015، كما توج مع الفريق بكأس إيطاليا في الموسم الحالي 2019 -2020 على حساب فريق يوفنتوس.

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