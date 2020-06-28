مدرب ولفرهامبتون يهدد آرسنال ويوجه رسالة مثيرة لنجوم الفريق

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
بعد نجاحات فريقه منذ استئناف مباريات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عقب توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد ينصب تركيز نونو إسبيريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون واندرارز على عدد من المباريات الصعبة المقبلة التي قد تقف في طريق تأهله لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفاز ولفرهامبتون في جميع المباريات الثلاث التي خاضها بعد عودة النشاط الرياضي في انجلترا في وقت سابق من الشهر الجاري ويوم السبت فاز 1-صفر على مضيفه أستون فيلا بفضل هدف أحرزه لاعب وسطه البلجيكي الدولي لياندر ديندونكر في الشوط الثاني.

وبفضل الفوز الأخير صعد الفريق للمركز الخامس متخلفا بفارق نقطتين فقط خلف تشيلسي الرابع ومتفوقا بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد السادس.

ولعب يونايتد وتشيلسي 31 مباراة بينما لعب ولفرهامبتون 32 مباراة.

وقال سانتو بعد المباراة :"مبارياتنا المقبلة ستكون في غاية الصعوبة لكنه أسبوع جيد.. كان هناك عمل جاد ثم الانطلاقة".

وأضاف المدرب :"علينا إعداد أنفسنا للمنافسة ونرى ما سيحدث".

ومع حرمان مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني من المنافسة في البطولات الأوروبية بسبب مخالفات مالية فإن فريق المركز الخامس في هذه الحالة سيتأهل لدوري أبطال أوروبا البطولة الأوروبية الأولى للأندية إن لم تقبل محكمة التحكيم الرياضية الطعن الذي تقدم به سيتي وتلغي العقوبة في الشهر المقبل.

ورغم ذلك فإن فريق سانتو أمامه مهمة كبيرة قبل أن يختتم مسيرته في الدوري هذا الموسم بمواجهة خارج أرضه مع تشيلسي.

وفي المباراة المقبلة سيلتقي ولفرهامبتون مع ضيفه أرسنال اللندني قبل أن يلتقي مع فرق تحتل مراكز في وسط القائمة هي شيفيلد يونايتد وإيفرتون وبيرنلي وكريستال بالاس.

وعن الموقف قال ديندونكر :"الكل يحلم لكن علينا أيضا التحلي بالواقعية.. أمامنا عدد من المباريات الصعبة".

وأضاف :"لكنه أمر جيد. حصلنا على العلامة الكاملة تسع نقاط من ثلاث مباريات. علينا فقط التعامل مع كل مباراة على حدة وتقديم أفضل ما لدينا في كل مرة".

أخبار تهمك

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

"الشياطين الصغار".. وسيلة جديدة لنقل عدوى كورونا بين الكبار

منذ حوالي 5 ساعات

أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة قوية قبل لقاء برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

الزمالك يقترب من صفقة نارية بـ16 مليون

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة جديدة تهدد مستقبل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

خطة جديدة من الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:43 ص

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

09:30 ص

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

10:27 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن