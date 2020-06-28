"ما هذا الهراء".. المخرج مجدي أحمد يشن هجومًا حادًا على يوسف الشريف

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قام المخرج مجدي أحمد علي، بمهاجمة الفنان يوسف الشريف، بسبب تصريحاته الأخيرة التي أوضح فيها عن رفضه ملامسة الفنانات في اعماله الفنية، ورفضه لأداء المشاهد الساخنة التي تتضمن القبلات والأحضان، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





كتب مجدي أحمد علي، منشورًا، قال فيه: "مكنتش عايز اتكلم في الموضوع لكن استفزني الكلام عن حرية الرأي والتعبير، تعبير إيه انت ممثل، جزء من عمل فني له قواعد وأسس أهمها انه التمثيل مش واقع وإنما حاله للتأثير في المشاهد".





وتابع مجدي قائلاً: "الكلام كده بقه شبه كلام المشايخ اللي قالوا إن الجواز السينمائي جواز صحيح شرعًا وبعدين انت ممثل خاضع لشروط العمل الفني ليس من حقك فرض شروط من خارجه إذا كان من حقك أصلاً أن تتدخل في عمل من صلب مهنة المؤلف والمخرج مبدعا العمل الأصليين".





وأضاف المخرج مجدي أحمد علي، قائلاً: "ما علاقة كل هذا بحرية الرأي،وهل على مخرج يحترم نفسه أن يستبدل مشهد لأب يحتضن ابنته الغائبة لأن الاب (الممثل ) قرر إن ابنته (الممثله) ليست ابنته فى الحقيقة أو أن هذا هو رأيه في الفن، ما هذا الهراء، انا مش مصدق اصلا إني باناقشه".





والجدير بالذكر أن يوسف الشريف، خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" النهاية" ، وهو بطولة سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، محمود الليثي، ناهد السباعي، محمد العمروسي، محمد لطفي، محمود عبد المغني، محمد الدقاق، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي.