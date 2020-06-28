إسرائيل تسجل 400 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل قرابة 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس، على خلفية الاستمرار في إعادة ارتفاع وتيرة تفشي الوباء في البلاد.

 

ورصدت وزارة الصحة الإسرائيلية، 397 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال يوم أمس السبت، وتم تشخيص هذه الحالات ضمن إطار 9752 فحصا طبيا أجري أمس، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" واسعة الانتشار.

 

ووفقًا لوزارة الصحة الإسرائيلية، بلغ إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة 23497، بما في ذلك 6160 حالة نشطة و17019 حالة شفاء.

وفي وقت سابق، قررت السلطات الإسرائيلية، تمديد حظر دخول الأجانب حتى بداية شهر أغسطس القادم، لافتة إلى أنها "أبلغت وكالات تنظيم السفر بهذا الإجراء"، حسب ما ذكرت وكالة "Ynet" الإسرائيلية.

 

وأوضحت الوكالة الإسرائيلية: أنه يمنع دخول أي شخص غير إسرائيلي أو من غير المقيمين الدائمين في إسرائيل، بما في ذلك رحلات العبور.

 

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد قررت في وقت سابق، تمديد حظر دخول الأجانب، المفروض في محاولة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" حتى 1 يوليو.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,591 مليون إصابة، بينهم أكثر من 486 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,216 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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