موقع روسي خاص بالتعديلات الدستورية يتعرض لهجمات الحرمان من الخدمات

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أبلغت لجنة الانتخابات المركزية الروسية عبر حساب تليجرام عن هجمات الحرمان من الخدمات الموزعة على موقع الويب конституция2020.рф.

وحسبما أوردت وكالة "سبوتنيك"، قالت اللجنة، اليوم الاحد: "في الصباح تم تسجيل هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة على موقع конституция2020.рably. من المفترض أن تكون من المملكة المتحدة وسنغافورة".

يحتوي الموقع الإلكتروني конституция2020.рф على معلومات حول التعديلات على الدستور وإجراءات التصويت.

في وقت سابق، في اليوم الأول من تصويت التعديل، تم الإبلاغ عن هجمات الحرمان من الخدمات على موقع لجنة الانتخابات المركزية الروسية.

بدأ الروس التصويت على التغييرات المقترحة للدستور يوم الأربعاء، وستظل مراكز الاقتراع مفتوحة حتى 1 يوليو. تم تحديد موعد التصويت في البداية في 22 أبريل، ولكن تم تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقد سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، 104 وفيات و6791 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 634437 منها 9073 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، أبلغت السلطات في روسيا، عن 6800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أول زيادة يومية تقل عن 7000 منذ أواخر أبريل، مما رفع حصيلة البلاد إلى 62,0794.

وقال مركز الاستجابة لفيروس كورونا في البلاد، إن 176 شخصًا ماتوا بسبب الفيروس في الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 8781، كما أوردت وكالة "رويترز".

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