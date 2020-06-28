بهذه الكلمات.. أمير طعيمة يدعم يوسف الشريف بعد الهجوم عليه

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أعلن الشاعر أمير طعيمة، عن تأييده للفنان يوسف الشريف، بعد الهجوم عليه بسبب تصريحاته الأخيرة الني أوضح فيها عن رفضه لتقديم المشاهد الساخنة والتي تتضمن القُبلات والأحضان، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تويتر".





كتب أمير طعيمة، تغريدة جديدة قال فيها: "بتوع حرية الرأي واللي دائمًا بيدافعوا عّن كل اللي يغضب ربنا، بيهاجموا الراجل اللي عايز يرضي ربنا في شغله وبيرفض تقديم ما يخدش الحياء في أعماله، وأصلاً ما فرضش رأيه علي الأخرين، هو فقط مختار لنفسه طريق مريحه و ناجح فيه".





وأضاف أمير طعيمة قائلاً: "يا جدعان النفس اللي بيخرج منك ممكن ما يرجعلكش، ما تبقوش كده".





والجدير بالذكر أن يوسف الشريف، خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" النهاية" ، وهو بطولة سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، محمود الليثي، ناهد السباعي، محمد العمروسي، محمد لطفي، محمود عبد المغني، محمد الدقاق، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي.