الصين تمدد خفض أسعار الكهرباء حتى نهاية العام

قالت هيئة التخطيط الصينية، اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن سياسة خفض أسعار الكهرباء بنسبة خمسة بالمئة سَتُمدد حتى نهاية العام لمساعدة الشركات التي تعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19.





كانت اللجنة أعلنت خلال المراحل الأولى من التفشي في فبراير خفض أسعار الكهرباء من أول فبراير إلى 30 يونيو.





وأوضحت اللجنة اليوم أن الشركات ستواصل التمتع بالأسعار المخفضة بين أول يوليو و31 ديسمبر، إذ تعمل الحكومة على خفض تكاليف التشغيل على الشركات وحماية الوظائف.





وتابعت اللجنة في مذكرة لوكالاتها المحلية ومشغلي شبكات الكهرباء الكبري التابعة للدولة "في ظل الظروف الحالية، ينبغي أن يدرك منظمو الأسعار المعنيون تماما أهمية خفض تكلفة الإنتاج والتشغيل للشركات ودوره في حماية الوظائف وسبل العيش وكيانات السوق".



