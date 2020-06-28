أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال أمام شيفيلد يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي

كشف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيلة الرسمية لفريقه التي ستدخل مباراته أمام شيفيلد يونايتد في إطار منافسات دور الـ8 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





وحقق فريق أرسنال الفوز في المباراة الماضية على حساب فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : مارتينيز.

خط الدفاع : ماتيلاند نيلز - ديفيد لويز - موستافي - تيرني.

خط الوسط : تشاكا - ويلوك - ساكا - كولاسيناك.

خط الهجوم : نيكولاس بيبي - الكسندر لاكازيت.





يذكر أن فريق مانشستر يونايتد هو أول المتأهلين لدور النصف نهائي بعد الفوز بالأمس على حساب فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.





بينما سيلتقي فريق نيوكاسل يونايتد مع فريق مانشستر سيتي، ويواجه فريق ليستر سيتي نظيره فريق تشيلسي في إطار الربع نهائي مساء اليوم أيضاً.



