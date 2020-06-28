"روحاني": إيران تمر بأقسى سنواتها بسبب العقوبات الأمريكية وفيروس كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، أن إيران تمر بأقسى سنواتها بسبب العقوبات الأمريكية إلى جانب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال "روحاني" في خطاب متلفز: "لقد كانت أصعب سنة بسبب الضغط الاقتصادي للولايات المتحدة ووباء فيروس كورونا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

واعترف "روحاني": "ازدادت الضغوط الاقتصادية التي بدأت في 2018 ... وهي اليوم أقوى الضغوط على بلدنا الغالي."

وشهدت إيران زيادة حادة في الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس منذ أن تم رفع القيود لوقف انتشار الوباء تدريجياً من منتصف أبريل. وقد تجاوز عدد الوفيات مؤخرًا 100 شخص في اليوم للمرة الأولى منذ شهرين.

وقالت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة للتلفزيون الحكومي، إنه تم تسجيل 2489 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 222669 حالة. وأضافت، أن 144 شخصا لقوا حتفهم ليصل العدد الإجمالي إلى 10508.

وقال "روحاني"، إن ارتداء الأقنعة سيصبح إلزاميا لمدة أسبوعين ابتداء من الأحد المقبل في "أماكن التجمع" التي تعتبر "بقع حمراء".

وقد حذر كبار المسؤولين بانتظام من أنه سيتم إعادة فرض القيود إذا لم يتم الالتزام باللوائح الصحية مثل الابتعاد الاجتماعي للحد من زيادة العدوى.

أطلقت إيران حملة يوم السبت لتحفيز الجمهور المتردد على استخدام أقنعة الوجه.

أدت أزمة الفيروس إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية التي تفاقمت بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى وإعادة فرض العقوبات. يوم الاثنين، انخفضت عملة الريال الإيراني إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي.

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