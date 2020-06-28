هند عبد الحليم في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة هند عبد الحليم، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت هند عبد الحليم، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة صيفية مشرقة من أمام البحر.



يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم مسلسل "حكايات بنات 4" تأليف ماريان هانى ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.

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