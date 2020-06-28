الشحنة الواحدة 400 كم.. تفاصيل أول سيارة كهربائية مصرية (صور)

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال عن أول صور للسيارة الكهربائية التي سيتم تصنيعها محليا في مصانع شركة النصر للسيارات أحد شركات التابعة لقطاع الأعمال بالتعاون مع أحد الشركات الصينية المتخصصة في تصنيع السيارات.





وتطمح مصر لتصنيع السيارات محليا بدلا من الاعتماد على التجميع، ووضعت وزارة الصناعة استراتجية لصناعة السيارات تضمن محفزات لصناعة السيارات الكهربائية خاصة والصناعات المحفزة لها.

ونشر وزير قطاع الأعمال النموذج الأولى من السيارة الكهربائية التى تستعد شركة النصر للسيارات لإنتاجها عبر صفحة على موقع فيس بوك، قائلًا" أن السيارة سيكون مداها حوالى 400 كيلو متر للشحنة الواحدة."

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أنه جاري الانتهاء من الدراسات التفصيلية و الاتفاقيات مع شركة Dongfen Motors الصينية بعد توقيع الاتفاقية منذ اسابيع.

وكان زير قطاع الأعمال العام، شهد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "دونج فينج" الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وجاءت مذكرة التفاهم لإنتاج السيارات الكهربائية في شركة النصر للسيارات، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 25 ألف سيارة سنويا، بحضور محمد حسونة مستشار وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار وإعادة الهيكلة، والدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس وفاء فايز الرئيس غير التنفيذي لشركة النصر للسيارات، والمهندس هاني الخولي العضو المنتدب لشركة النصر