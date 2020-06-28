رامي رضوان مُدافعًا عن يوسف الشريف: "ده لو كان قال إنه بيحب يعمل مشاهد ساخنة مكنتوش انتقدتوه"

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قام الإعلامي رامي رضوان، بالدفاع عن الفنان يوسف الشريف، بعدما تعرض لهجومًا حادًا بسبب تصريحه الأخير خلال لقائه في برنامج"مساء dmc" يوم الجمعة الماضية.





وكان يوسف الشريف، قد صرح بأنه لا يحب أداء المشاهد الساخنة، أو التحدث بالألفاظ التي تحتوي على إيحاءات غير لائقة.





وكتب رامي رضوان تغريدة، جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "ده لو كان قال إنه بيحب يعمل مشاهد ساخنة ماكنش الخمسة ستة اللي بينتقدوه، على رفضه لذلك،عملوا كل الفيلم دا!”.





والجدير بالذكر أن يوسف الشريف، خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" النهاية" ، وهو بطولة سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، محمود الليثي، ناهد السباعي، محمد العمروسي، محمد لطفي، محمود عبد المغني، محمد الدقاق، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي.