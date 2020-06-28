تباين آراء طلاب الثانوية العامة في قنا بعد امتحان الديناميكا (صور)

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة قنا، عقب انتهاء امتحان مادة الديناميكا، فمنهم من أكد على أن الامتحان لم يخرج من المنهج الدراسي، بينما أشار البعض الأخر إلى أن هناك أسئلة لم تكن واضحة بالقدر الكافي.





ويقول بيتر حشمت، طالب بالصف الثالث الثانوي العلمي: إن امتحان الديناميكا جاء طويل، مقارنة بمدة الامتحان والمقدرة بساعتين، ما جعلهم يسرعون في الإجابة عن كل سؤال حتى لا ينتهي زمن الامتحان قبل حل جميع الأسئلة، نظرا لضيق الوقت.





ويشير سعدالدين طارق، طالب بالصف الثالث الثانوي العلمي، أن الامتحان فوق مستوى الطالب المجتهد فلم يكن هناك سؤال واحد سهل بالامتحان مؤكدا علي انه اصعب امتحان مر به الطلبة منذ بدء امتحانات الثانوية العامة، مطالبًا واضعي الامتحان أن يراعوا الظروف النفسية والإجراءات الاحترازية التي يمر بها الطلاب بالإضافة إلى ارتفاع حرارة الجو التي تسبب في زيادة التوتر وقلة التركيز.





وفي السياق نفسه، شهدت لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة قنا، انتشارا كبيرًا للقوات الأمنية أمام وحول محيط اللجان، تزامنًا مع بدء أولى أيام مارثون الثانوية العامة.





وقامت جميع الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، بعمل "حرم آمن" أمام لجان الشهادة الثانوية العامة، لمنع تكدس أولياء الأمور للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا.



