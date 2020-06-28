انتقادات كبيرة حول استئناف منافسات التنس

انتقد البريطاني أندي موراي، والمصنف الثاني على العالم، الإسباني رافايل نادال، عبر عمه ومدربه السابق طوني، رابطة لاعبي كرة المضرب المحترفين، بسبب جدول استكمال الموسم المعلق لأشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، لاسيما لجهة تلاحق المواعيد الكبيرة.





في تصريحات لشبكة إي أس بي أن، قال طوني نادال: "تحدثت إلى رافا، وتساوره شكوك حيال أي دورة سيشارك فيها"، معتبراً أن الجدول غير واقعي، لاسيما بالنسبة الى اللاعبين المخضرمين غير القادرين على خوض المنافسات على مدى أسابيع متتالية".





ويحمل نادال لقب "فلاشينغ ميدوز"، ويسعى إلى تعزيز رقمه القياسي في رولان غاروس 12 مرة.





ويبتعد "الماتادور" بفارق لقب واحد كبير، عن حامل الرقم القياسي للغراند سلام، السويسري روجيه فيدرر (20 لقباً).



