لحظة خروج طلاب مدرسة جمال عبدالناصر في الدقي بعد انتهاء الديناميكا (صور)

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
أية حمروشي-تصوير ياسمين عليوة
انتهى طلاب الثانوية العامة بمدرسة جمال عبدالناصر في الدقي، من امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، في ثالث أيام ماراثون الثانوية العامة.


كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية، كما أدى طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي 227 طالب.


وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام الامتحان: إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثالث سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، وتوفر أدوات التعقيم.


وأشار حجازي، إلى التنبيه على مديري المديريات التعليمية باستلام البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء) يوم الخميس الماضي، والتأكيد على أن الطالب الذي فقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة وتقديم طلب إلى الوزارة للنظر في تسليمه بوكليت آخر.



أجواء غير مسبوقة لامتحانات الثانوية العامة
كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت على مستوى الجمهورية يوم 21 من يونيو، بمادة اللغة العربية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.


وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).


وأدى الطلاب، امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس الماضي، حيث أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الأمور سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.


وأضاف أن غرفة العمليات المركزية اطمأنت - قبل بدء الامتحان - على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، إلى جانب توفير أدوات التعقيم.


في حين أكد الوزير طارق شوقي، في تصريحات صحفية قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة، توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.


وقال: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.
لحظة خروج طلاب مدرسة جمال عبدالناصر في الدقي بعد انتهاء الديناميكا (صور)
لحظة خروج طلاب مدرسة جمال عبدالناصر في الدقي بعد انتهاء الديناميكا (صور)
لحظة خروج طلاب مدرسة جمال عبدالناصر في الدقي بعد انتهاء الديناميكا (صور)
لحظة خروج طلاب مدرسة جمال عبدالناصر في الدقي بعد انتهاء الديناميكا (صور)
لحظة خروج طلاب مدرسة جمال عبدالناصر في الدقي بعد انتهاء الديناميكا (صور)
لحظة خروج طلاب مدرسة جمال عبدالناصر في الدقي بعد انتهاء الديناميكا (صور)
لحظة خروج طلاب مدرسة جمال عبدالناصر في الدقي بعد انتهاء الديناميكا (صور)
لحظة خروج طلاب مدرسة جمال عبدالناصر في الدقي بعد انتهاء الديناميكا (صور)

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امتحانات الثانويه العامه امتحان الديناميكا الفجر الثانوية العامة

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