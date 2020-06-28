أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة قوية قبل لقاء برشلونة

تلقى أتلتيكو مدريد ضربتين موجعتين، بعد تأكد غياب الثنائي، القائد كوكي ريسوركسيون، ومدافعه المونتينغري ستيفان سافيتش، أمام برشلونة، الثلاثاء المقبل، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصولهما على بطاقتين صفراوين أمام ديبورتيفو ألافيس.





حصل كوكي على بطاقة صفراء في الدقيقة 90، إثر إعاقته للكرة بيده، أما سافيتش فارتكب مخالفة ضد مهاجم ألافيس الأسكتلندي، أوليفر بيرك، في الدقيقة 72، ليحصل هو الآخر على بطاقة ستحرمه من السفر إلى كاتالونيا.





بينما سيشارك الثنائي ألفارو موراتا، وماركوس يورنتي، بشكل طبيعي في اللقاء، حيث كانا يمتلكان 4 بطاقات صفراء قبل مواجهة الافيس، وكانا يواجهان خطر الغياب عن مواجهة "البلاوغرانا" في حالة الحصول على بطاقة جديدة.





وحافظ "الأتلتي" على مركزه الثالث في "الليغا" بعد القطبين برشلونة وريال مدريد، حيث يمتلك 58 نقطة.



