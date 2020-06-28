رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد العمل بمشروعي محطة تنقية المياه و"دار مصر"

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر

قام  المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية بمشروعى محطة تنقية المياه ودار مصر للإسكان المتوسط، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروعين، وذلك لمتابعة سير العمل  والتأكد من تنفيذ الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة.


واستهل المهندس أمين غنيم، جولته بتفقد محطة تنقية مياه شرب القاهرة الجديدة  والتى تم تشغيل المرحلة الأولى منها بطاقة ( 500 ألف متر3/ اليوم )، و ذلك لمتابعة مراحل انتاج المياه والمرور على ( أحواض الترسيب والمرشحات والفلاتر والخزان الأرضي ).


كما تفقد المهندس أمين غنيم، المعمل الرئيسى للمحطة، للتأكد من مدى كفاءته في إجراء الاختبارات اللازمة على المياه المنتجة طبقا للمواصفات الفنية وتوصيات وزارة الصحة والسكان، وكذا  تفقد وحدة التحكم  للمشروع و التى تتابع دورة المياه  بداية من المأخذ الرئيسي بالمعادى وحتى المصب بالمحطة. 


كما تابع المهندس أمين غنيم، خلال الجولة، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المياه و التى تقوم بها شركة ( الاسكندرية للانشاءات )  بطاقة 500 الف /متر 3 /يوم وأبدى عدة ملاحظات فيما يخص أعمال تنسيق الموقع العام خارج المحطة.


وشملت جولة رئيس جهاز مدينة  القاهرة الجديدة، متابعة سير العمل بمشروع" دار مصر" المرحلة الأولى ( 70 عمارة ) والمرحلة الثانية(  365 عمارة ) حيث   قام بمتابعة أعمال (اللاند سكيب ) وتنسيق الموقع بالمشروع.
و ذكر المهندس  أمين غنيم أنه تم تسليم عدد ( 43 ) عمارة باجمالى ( 1032) وحدة سكنية حتى الان من مشروع "دار مصر" الاندلس ومتبقى عدد( 27 ) عمارة بالمشروع.


وشدد المهندس أمين غنيم، في ختام جولته، على الشركات المنفذة بسرعة الإنتهاء من أعمال تنسيق الموقع وإنهاء جميع الملاحظات فى أقرب وقت ممكن،  وذلك في إطار سرعة تسليم الوحدات لحاجزيها.




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