أسامة كمال يوجه رسالة نارية لـ"الإثيوبيين": نحن لسنا دعاة حرب (فيديو)

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:51 م
أسامة كمال
أسامة كمال
أحمد رمضان متولي

علق الإعلامي أسامة كمال، في حلقة اليوم  من برنامج "مع أسامة  كمال" على الرسائل من بعض الإثيوبيين التي تهاجم مصر بشأن أزمة سد النهضة قائلًا: "طبعا الرسائل اللي خارجة من اثيوبيا بتتكلم عن الاثيوبيين لو الحرب مع مصر قامت هيموتوا في المعركة عشان يدفنوا الدعايات المصرية عن حقها التاريخي وبالحرب هنعرف مين هياخد المية في الآخر".

 

وأشار "كمال" قائلًا: "الردود كانت قليلة جداً من جانبنا هنا، والشخص الوحيد اللي شفته بيحاول بعقل يرد كان عادل عدوي الشاب المصري اللي كان عايش في واشنطن ورجع مصر كباحث في الشئون الدولية  خليني أحاول أنا أبعت رسالة للعالم والشعب الإثيوبي من خلال برنامجي هنا".

ووجه الإعلامي أسامة كمال رسالة للمواطنين الإثيوبيين باللغة الانجليزي قائلًا: "هذه رسالة مختصرة من مواطن مصري للمواطنين الاثيوبيين والعالم، مصر لم تتحدث في أي وقت من الأوقات عن حرب مع اثيوبيا بسبب المياه أو نهر النيل ولكن النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين، حياتنا وموتنا نحن وليس حياتكم وموتكم انتم".

 

وأضاف "لم نقل لكم أبداً الا تبنوا السد ولم نقل لا تملئوا السد، ولكننا نطالبكم فقط بفعل الشئ الصحيح فيما يتعلق بمدة الملئ ، نوعية الحديث الذي يخرج من اثيوبيا اليوم لا يمثل طبيعة شعبكم ولي فيه أصدقاء كثر ،عندما يتحدث البعض عن الحرب، يجب أن يرد عليهم الآخرون: احذروا ما تتمنونه ، نحن لسنا دعاة حرب، ولكننا نسعى نحو الحياة لنا والتنمية لكم وهي أيضاً حق في الحياة".

 

وعلق كمال علي الذكري السنوية لثورة 30 يونيو قائلا: "ذكري سبع سنين ولسه فيه جديد بيطلع كل يوم، ولسة، لكن عايز اقول للمصريين احتفلوا بأنفاس الحرية من نظام فاشي كان واخدنا ورايح في داهية.. مهما كانت الصعوبات النهارة، احنا في نعمة كبيرة.. احتفلوا ولا تنسوا، فيجب الا ننسى".

 

ويسعي الإعلامي أسامة كمال من خلال برنامجه فرز العديد من الأخبار بعيداً التهويل والتهوين لتضع المشاهد والمتابع في اطار صورة واقعية وحقيقية.

 

ويذاع البرنامج يومي الأحد  والأربعاء الساعة 12.30 ظهراً على اليوتيوب.

أخبار تهمك

خطة جديدة من الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

الزمالك يقترب من صفقة نارية بـ16 مليون

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة تهدد مستقبل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ يوم

أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة قوية قبل لقاء برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

منذ حوالي 3 ساعات

"الشياطين الصغار".. وسيلة جديدة لنقل عدوى كورونا بين الكبار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

منذ ساعتين

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:43 ص

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

09:30 ص

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

10:27 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن