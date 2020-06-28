أسامة كمال يوجه رسالة نارية لـ"الإثيوبيين": نحن لسنا دعاة حرب (فيديو)

علق الإعلامي أسامة كمال، في حلقة اليوم من برنامج "مع أسامة كمال" على الرسائل من بعض الإثيوبيين التي تهاجم مصر بشأن أزمة سد النهضة قائلًا: "طبعا الرسائل اللي خارجة من اثيوبيا بتتكلم عن الاثيوبيين لو الحرب مع مصر قامت هيموتوا في المعركة عشان يدفنوا الدعايات المصرية عن حقها التاريخي وبالحرب هنعرف مين هياخد المية في الآخر".

وأشار "كمال" قائلًا: "الردود كانت قليلة جداً من جانبنا هنا، والشخص الوحيد اللي شفته بيحاول بعقل يرد كان عادل عدوي الشاب المصري اللي كان عايش في واشنطن ورجع مصر كباحث في الشئون الدولية خليني أحاول أنا أبعت رسالة للعالم والشعب الإثيوبي من خلال برنامجي هنا".

ووجه الإعلامي أسامة كمال رسالة للمواطنين الإثيوبيين باللغة الانجليزي قائلًا: "هذه رسالة مختصرة من مواطن مصري للمواطنين الاثيوبيين والعالم، مصر لم تتحدث في أي وقت من الأوقات عن حرب مع اثيوبيا بسبب المياه أو نهر النيل ولكن النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين، حياتنا وموتنا نحن وليس حياتكم وموتكم انتم".

وأضاف "لم نقل لكم أبداً الا تبنوا السد ولم نقل لا تملئوا السد، ولكننا نطالبكم فقط بفعل الشئ الصحيح فيما يتعلق بمدة الملئ ، نوعية الحديث الذي يخرج من اثيوبيا اليوم لا يمثل طبيعة شعبكم ولي فيه أصدقاء كثر ،عندما يتحدث البعض عن الحرب، يجب أن يرد عليهم الآخرون: احذروا ما تتمنونه ، نحن لسنا دعاة حرب، ولكننا نسعى نحو الحياة لنا والتنمية لكم وهي أيضاً حق في الحياة".

وعلق كمال علي الذكري السنوية لثورة 30 يونيو قائلا: "ذكري سبع سنين ولسه فيه جديد بيطلع كل يوم، ولسة، لكن عايز اقول للمصريين احتفلوا بأنفاس الحرية من نظام فاشي كان واخدنا ورايح في داهية.. مهما كانت الصعوبات النهارة، احنا في نعمة كبيرة.. احتفلوا ولا تنسوا، فيجب الا ننسى".

ويسعي الإعلامي أسامة كمال من خلال برنامجه فرز العديد من الأخبار بعيداً التهويل والتهوين لتضع المشاهد والمتابع في اطار صورة واقعية وحقيقية.

ويذاع البرنامج يومي الأحد والأربعاء الساعة 12.30 ظهراً على اليوتيوب.