71 طالبًا بالبحيرة يتغيبون عن امتحان الديناميكا للثانوية العامة

أكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، فى يومها الثالث، وسط حالة من الهدوء.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان مادة الديناميكا 2860 طالب بشعبة الرياضيات، تغيب منهم عدد 71 بنسبة حضور بلغت 97.5%، ومادة الجغرافيا "مكفوفين" بعدد 4 طلاب بنسبة حضور 100 %.





وأشار "سعد" إلى تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد، والحرص على ارتداء الكمامات.





وكشف عن أهمية التأكد من استلام الطلاب لأدوات التعقيم، وأن الامتحانات سارت سيرًا حسنا، حيث جرت اليوم الاختبارات فى حالة من الهدوء، ولم تتلق غرفة العمليات خلال فترة الامتحانات أى شكاوى تؤثر على انتظام سير الامتحان.





وأشار إلى متابعة الامتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط غرف العمليات في الإدارات المختلفة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية المركزية من خلال شبكة فيديو كونفرنس داخلية بين الإدارات التعليمية والمديرية المركزية والوزارة، للاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة وسير الإمتحانات.





كما تم تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفي محيطها وٱنتهت جميع الإمتحانات في موعدها المحدد وفقًا للجداول المعلنة، وجاري إرسال أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة.





كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وجه باستعداد جميع اللجان لإمتحانات الثانوية العامة وتفعيل البروتوكول بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الإمتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان الثانوية العامة، وكذا تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية المقررة وانتظام سير عملية الإمتحانات.



