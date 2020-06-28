71 طالبًا بالبحيرة يتغيبون عن امتحان الديناميكا للثانوية العامة

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
أكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، فى يومها الثالث، وسط حالة من الهدوء.
وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان مادة الديناميكا 2860 طالب بشعبة الرياضيات، تغيب منهم عدد 71 بنسبة حضور بلغت 97.5%، ومادة الجغرافيا "مكفوفين" بعدد 4 طلاب بنسبة حضور 100 %.

وأشار "سعد" إلى تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد، والحرص على ارتداء الكمامات.

وكشف عن أهمية التأكد من استلام الطلاب لأدوات التعقيم، وأن الامتحانات سارت سيرًا حسنا، حيث جرت اليوم الاختبارات فى حالة من الهدوء، ولم تتلق غرفة العمليات خلال فترة الامتحانات أى شكاوى تؤثر على انتظام سير الامتحان.

وأشار إلى متابعة الامتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط غرف العمليات في الإدارات المختلفة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية المركزية من خلال شبكة فيديو كونفرنس داخلية بين الإدارات التعليمية والمديرية المركزية والوزارة، للاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة وسير الإمتحانات.

كما تم تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفي محيطها وٱنتهت جميع الإمتحانات في موعدها المحدد وفقًا للجداول المعلنة، وجاري إرسال أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة.

كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وجه باستعداد جميع اللجان لإمتحانات الثانوية العامة وتفعيل البروتوكول بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الإمتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان الثانوية العامة، وكذا تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية المقررة وانتظام سير عملية الإمتحانات.

كما شدد على تنظيم دخول الطلاب فى طابور متباعد عبر بوابات التعقيم وتوزيع كمامات وواقيات للأحذية وجل مطهر وغطاء الرأس بالإضافة إلى الكشف الحراري وتطبيق خطة تأمين الطلاب صحيًا ووقائيًا ضد فيروس كورونا المستجد، والتصدى بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه، والتأكيد على عدم تواجد التليفونات المحمولة مع الطلاب أو العاملين باللجان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ماراثون الثانويه ديناميكا امتحانات الثانويه العامه امتحان الديناميكا للثانوية العامة اللغه الانجليزيه أسئلة امتحان

أخبار تهمك

أتلتيكو مدريد يتلقى ضربة قوية قبل لقاء برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

"الشياطين الصغار".. وسيلة جديدة لنقل عدوى كورونا بين الكبار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ يوم

أزمة جديدة تهدد مستقبل فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

الزمالك يقترب من صفقة نارية بـ16 مليون

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ يوم

خطة جديدة من الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ البحيرة يشرف على تعقيم طلاب الثانوية العامة (صور وفيديو)

"صحة البحيرة": اكتشاف أول حالة اشتباه بكورونا لمراقب بأحد لجان الثانوية العامة

كواليس أول أيام امتحانات الثانوية العامة في عيون طالبات دمنهور (فيديو وصور)

"تعليم البحيرة": غياب 584 طالبا عن أداء امتحان "الإنجليزي" بالمحافظة

اشتباه بكورونا وإغماءات في ثاني امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

تعقيم طلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة في ثالث أيام الامتحان (صور)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:43 ص

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

09:30 ص

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

10:27 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن