غارات مجهولة تستهدف واقع عسكرية شرقي سوريا

أسفرت غارات مجهولة، عن سقوط قتلى وجرحى في ريف البوكمال شرقي دير الزور بالقرب من الحدود السورية – العراقية.

ووقعت الغارات، في وقت متأخر من مساء أمس السبت في قرية العباس الواقعة في ريف البوكمال بشرق دير الزور السورية، حسبما ذكرت مواقع إعلامية وتواصل اجتماعي.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بلندن)، عن مصادر مطلعة، أن 6 عناصر تابعة للجيش السوري والقوات الرديفة، بينهم 4 من الجنسية السورية، قتلوا جراء الغارات التي يعتقد أنها إسرائيلية، استهدفت مواقع تابعة للجيش السوري في قرية العباس بريف مدينة البوكمال.

وأفاد موقع "جيروساليم بوست" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن "غارة جوية إسرائيلية" استهدفت مواقع عسكرية في البوكمال السورية مساء السبت بعد ساعات فقط من وصول قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، إلى الموقع.

وجاءت هذه الغارات بعد أيام من مقتل عناصر تابعة للجيش السوري بغارات استهدفت جنوب سوريا وشرقها مساء الثلاثاء.