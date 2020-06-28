شينخوا: الصين تستعرض مسودة قانون الأمن القومي لهونج كونج

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
استعرض مشرعون الصين مسودة مشروع قانون الأمن القومي لهونج كونج خلال اجتماع عقدته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، حسبما أفادت وسائل إعلام شينخوا اليوم الأحد.

وقالت شينخوا في الاجتماع ان شين تشونياو مدير لجنة الشؤون التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قدم تقريرا عن مشروع القانون.

تجتمع اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى عادة كل شهرين، ولكن الاجتماع الذى يستمر ثلاثة أيام ويبدأ اليوم الأحد هو الاجتماع الثانى فى يونيو لمراجعة مشروع القانون.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تقر اللجنة مشروع القانون ليصبح قانونا قبل انتهاء الاجتماع يوم الثلاثاء.

وأثار مشروع القانون المقترح مخاوف بين نشطاء الديمقراطية في هونج كونج وبعض الحكومات الأجنبية من أن بكين تزيد من تلاشي الحكم الذاتي الواسع النطاق الذي وعدت به بريطانيا عندما أعادت الأراضي إلى الصين بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" في عام 1997.

وقالت الصين، مع ذلك، فإن مشروع القانون سيستهدف فقط مجموعة صغيرة من مثيري الشغب حيث أنه يعالج الانفصال والتخريب والإرهاب والتدخل الأجنبي في هونغ كونغ. ولم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للتشريع.

وقد سار مئات من سكان هونج كونج بصمت في شوارع المدينة، اليوم الاحد، احتجاجا على مشروع القانون. كانت شرطة مكافحة الشغب مسلحة بالدروع، واستخدمت رذاذ الفلفل على المتظاهرين عندما اندلعت اشتباكات في مونغ كوك خلال الحدث.

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مسودة قانون الأمن القومي لهونج كونج الصين و هونج كونج احتجاجات هونج كونج

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