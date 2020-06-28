تراجع واردات مصر من الوقود بقيمة 392 مليون جنيه

حققت الواردات المصرية من الوقود تراجعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت إجمالي الواردات 675 مليونا و773 ألف دولار، مقابل مليار و68 مليون دولار في شهر مارس من عام 2019، وذلك بتراجع إجمالي بلغ نحو 392 مليون و928 ألف دولار.





وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن مؤشرات كافة المنتجات البترولية المستوردة شهدت تراجعا في مارس باستثناء واردات الخام من الخارج، والتي حققت زيادة ملحوظة خلال نفس الشهر، حيث سجلت قيمة واردات البترول الخام 438 مليون و973 ألف دولار، مقابل 270 مليون و680 ألف دولار في مارس عام 2019، بزيادة بلغت 168 مليون و293 ألف دولار.





وتشهد معدلات استيراد مصر من البترول الخام زيادة مضطردة بالتزامن مع التراجع الذي صاحب أسعار البترول عالميا منذ بداية العام وحتى مارس الماضي لمستويات قياسية.





وفي نفس السياق، بلغ إجمالي واردات مصر من منتجات البترول نحو 221 مليون و950 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 741 مليون و812 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ 519 مليون و826 ألف دولار، كما بلغت واردات الفحم بأنواعه نحو 13 مليون و210 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 54 مليون و90 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ 40 مليون و880 ألف دولار.