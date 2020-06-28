ريال مدريد ضد إسبانيول.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-6-2020

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:31 م
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
تقام اليوم الأحد مباريات قوية في بطولات الدوريات العالمية والأوروبية، ومن أهمها لقاء ريال مدريد وإسبانيول في الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومن بين هذه المباريات أيضا مواجهة تشيلسي وليستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في نفس الدور.

ونستعرض مباريات اليوم على النحو التالي:

الدوري الإسباني

ليفانتي & ريال بيتيس - الساعة 14:00

فياريال & فالنسيا - الساعة 17:00

غرناطة & إيبار - الساعة 19:30

إسبانيول & ريال مدريد - الساعة 22:00

الدوري الإيطالي

ميلان & روما - الساعة 17:15

نابولي & سبال - الساعة 19:30

بارما & إنتر ميلان - الساعة 21:45

ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

شيفيلد يونايتد & أرسنال - الساعة 14:00

ليستر سيتي & تشيلسي - الساعة 17:00

نيوكاسل يونايتد & مانشستر سيتي - الساعة 19:30.

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