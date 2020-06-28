الاتحاد الأوروبي يتعهد بـ 4.9 مليار يورو لمساعدة الدول الأكثر تضررا

أطلق الاتحاد الأوروبي ، مؤتمرا افتراضيا للمانحين، وتعهد بمبلغ إضافي قدره 4.9 مليار يورو (5.5 مليار دولار) دعما للدول الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا.









وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم، في مستهل الحدث، إن ذلك المبلغ سيستخدم في دعم الدول المعرضة للخطر بشكل خاص.









وأضافت أنه يتعين أن يكون كل شخص في العالم باستطاعته الخضوع لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس، وكذلك الحصول على أي علاجات محتملة، وذلك بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه أو أتى منه بحسب ما تشرت وكالات الانباء "الالمانية"(د ب أ).









ومن المقرر أن يشتمل حدث اليوم، الذي بدأ في الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت جرينتش) ، على حلقات نقاش وخطب للأكاديميين وغيرهم من السياسيين الأوروبيين البارزين مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.









وتهدف القمة إلى جمع أموال لتطوير لقاحات واختبارات وعلاجات لفيروس كورونا، حسب بيان صحفي.

وجمعت المفوضية الأوروبية حتى الآن 10 مليارات يورو (11.2 مليار دولار) لتطوير لقاحات.