عمرو وهبة مُدافعًا عن يوسف الشريف: "إن حد يتضايق من واحد عشان مش عايز يبوس ويحضن دي جديدة"

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
انتقد الفنان عمرو وهبة، الأشخاص الذين قاموا بمهاجمة الفنان يوسف الشريف، بعد تصريحاته الأخيرة، برفضه لملامسة الفنانات وعدم قبوله لأداء المشاهد الساخنة خلال لقائه مع الإعلامي رامى رضوان، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب عمرو وهبة، منشورًا قال فيه: "أنا متفهم جدًا إن ممكن حد يتضايق عشان مش عارف يبوس ويحضن، إنما إن حد يتضايق من واحد تاني عشان مش عايز يبوس ويحضن دي جديدة".


وفي سياق آخر، شارك عمرو وهبة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو بطولة عادل إمام، داليا البحيري، حمدي الميرغني، دلال عبد العزيز، جميل برسوم، هدى المفتي، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين ، طارق الإيباري، ومجموعة مميزة من النجوم، إخراج رامي إمام.

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