توقعات بارتفاع أعداد العاطلين عن العمل بألمانيا إلى 3 ملايين

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
تتوقع مؤسسات مالية رائدة في ألمانيا استمرار الزيادة في أعداد العاطلين عن العمل من جراء أزمة جائحة كورونا، في وقت تتعالى فيه الدعوات بعدم اتخاذ أي قرارات إغلاق اقتصادية، بسبب تهديد انتشار كورونا، قبل تنسيق مع دول الاتحاد. ووفقا لـ"الألمانية"، قالت فريتسي كولر-جايب، كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني، المملوك للدولة: "قد يواصل عدد العاطلين عن العمل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، لأنه سيكون هناك مزيد من تسريح العمالة، وتراجع في معدلات التوظيف من قبل الشركات".


كما تتوقع كاتارينا أوترمول الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "أليانز" الألمانية للتأمين، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، حيث قالت: "في النهاية، لن يتمكن عديد من الشركات من تجنب تعديلات القدرات الاستيعابية، أي شطب الوظائف أو حتى الإفلاس.


لذلك، فإن نحو خمس العاملين بدوام جزئي في ألمانيا معرضون لخطر متزايد من الوقوع في البطالة". ويتوقع مارك شاتنبرج الخبير في مصرف "دويتشه بنك"، أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في (يونيو) الجاري نحو ثلاثة ملايين عاطل، بزيادة قدرها نحو 180 ألف عاطل مقارنة (مايو) الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2013. وذكر شاتنبرج أن عدد الموظفين الذين تمت إحالتهم إلى نظام العمل بدوام جزئي وصل حتى نهاية الشهر الماضي، إلى نحو ثمانية ملايين موظف. في المقابل، تتوقع "أليانز" أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا هذا الشهر 2.869 مليون عاطل.

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