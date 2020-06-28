التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة خلال منتصف التعاملات

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:08 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

واصلت  مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين والتي بدأتها منذ صباح اليوم ، وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 028% مستكملاً موجة جنى أرباحه التى بدأها الخميس على التجارى الدولى و معظم القياديات .


هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 10860 نقطة،  بينما  ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1399 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 2184.3 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية تداولات الخميس الماضي على تراجعات جماعية ، بعد جلسة صعود قوى لكلا المؤشرين الرئيسيين ، لينهى الرئيسي تداولاته على تراجع ب 1.35% عند 10890 نقطة ، فيما أنهى السبعينى على تراجع ب 0.97% عند 1384 نفطة ، و الذى جاء بقيم تداول بلغت 1.070 مليار جنيه ، بحجم تداول 362 مليون سهم من خلال 40894 صفقة ، بمخطط سيولة 42% للشراء ، بالتداول على 181 ورقة مالية ، ربحت منها 47 ورقة و تراجعت 112 ورقة، فيما ظلت على ثبات 22 ورقة مالية دون تغيير ، ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة 6 مليار جنيه مسجلا 586.870 مليارجنيه.

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