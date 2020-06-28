التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة خلال منتصف التعاملات





واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين والتي بدأتها منذ صباح اليوم ، وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 028% مستكملاً موجة جنى أرباحه التى بدأها الخميس على التجارى الدولى و معظم القياديات .













وأنهت البورصة المصرية تداولات الخميس الماضي على تراجعات جماعية ، بعد جلسة صعود قوى لكلا المؤشرين الرئيسيين ، لينهى الرئيسي تداولاته على تراجع ب 1.35% عند 10890 نقطة ، فيما أنهى السبعينى على تراجع ب 0.97% عند 1384 نفطة ، و الذى جاء بقيم تداول بلغت 1.070 مليار جنيه ، بحجم تداول 362 مليون سهم من خلال 40894 صفقة ، بمخطط سيولة 42% للشراء ، بالتداول على 181 ورقة مالية ، ربحت منها 47 ورقة و تراجعت 112 ورقة، فيما ظلت على ثبات 22 ورقة مالية دون تغيير ، ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة 6 مليار جنيه مسجلا 586.870 مليارجنيه.

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 10860 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1399 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 2184.3 نقطة.