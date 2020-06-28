شاهد.. دنيا سمير غانم قبل وبعد فيروس "كورونا"

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة دنيا سمير غانم، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتين لها مع زوجها، إحداهما قبل فيروس "كورونا"، والأخري بعد.


وكانت آخر أعمال دنيا مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة"، رمضان الماضي فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشةCbc.
شاهد.. دنيا سمير غانم قبل وبعد فيروس "كورونا"
شاهد.. دنيا سمير غانم قبل وبعد فيروس "كورونا"

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