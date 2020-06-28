عمر العبداللات وصلاح الأخفش يطرحان دويتو "تمنيت أشوفك" (فيديو)

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:09 م
عمر العبداللات وصلاح الأخفش
عمر العبداللات وصلاح الأخفش
أحمد رمضان متولي

بعد أن انتهيا من تصويرها بطريقة الفيديو كليب في العاصمة الأردنية عمّان، طرح الفنان عمر العبداللات و الفنان اليمني صلاح الأخفش أحدث الأغاني المنفردة "الدويتو" بعنوان "تمنيت أشوفك" مع المخرج عبدالفتاح إسماعيل، معتمدين في الكليب على إظهار كلمات الأغنية المغناة بأصواتهما وحوارهما الغنائي.

 

وحمل العمل المتميز روحاً عاطفية تصدى لكتابة كلماته الشاعر أحمد الحزيمي وقام بتلحينه إبراهيم الطائفي، وتوزيع موسيقي للموزع خالد العلي، وتم تنفيذها وتسجيلها ما بين القاهرة وعمان حيث قام بعملية المكس والماستر مهندس الصوت إيهاب نبيل.

 

 وسيتم عرض العمل المصور في القناة الرسمية التابعة للفنان عمر العبداللات والفنان صلاح الأخفش في موقع "اليوتيوب" بالإضافة الى جميع المكتبات الموسيقية المتخصصة في عرض المحتويات الغنائية، الى جانب الإذاعات الأردنية والعربية والخليجية .

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