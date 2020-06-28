الغرفة التجارية تحذر من أحد أدوية كورونا: "لو حد جابه ربنا معاه"

قال الدكتور محمد السيد، عضو شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك سباق على مستوى العالم لإنقاذ البشرية من جائحة كورونا، موضحا أن إنتاج لقاح أو دواء جديد سيستغرق وقتا، ولهذا توجه العالم إلى البحث عن أدوية موجودة بالفعل تساهم في تحسين وضع المصاب.





وأشار "السيد"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن دواء "ريمديسيفر" الجاري تصنيعه في مصر يقلل من مدة إقامة المريض في المستشفى، منوها بأن تأثير الدواء وفاعليته يحتاج إلى دراسة أكبر، وهو ما تفعله وزارة الصحة حيث اعتبرت أن نتائج الدول الأخرى مجرد دراسات أولية.





وأضاف أن بروتوكول العلاج المقدم لمصابي كورونا في مصر يسبق دول أخرى، منوها بأن الهند أعلنت أن حقنة "ريمديسفير" ستكلف 1100 جنيه، معقبا: "ده بشرة خير حيث ستشتري وزارة الصحة الحقنة بـ 1100 جنيه بدل من 4 آلاف".





وحذر من تناول "الديكساميثازون"، معقبا: "لو حد جابه ربنا معاه"، حيث لابد أن يأخذ بجرعة معينة، وتحت إشراف طبي، فهو مكون من الكورتيزون.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.



