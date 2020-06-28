راغب علامة: "مناظر الناس على أبواب المخابز مؤلم ومخجل"

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أوضح المطرب اللبناني راغب علامة، أن زيادة الأسعار وارتفاع قيمة الدولار، بسبب فشل الحكومة، وطالبهم بالاستقالة لأنها شرف لهم إذا لم يستطيعون إيقاف مهزلة الانهيار الاقتصادى، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر"





كتب راغب علامة تغريدة جديدة قال فيها: "مناظر الناس على أبواب الأفران مخجل ومؤلم! انقطاع المازوت عيب! زيادة الأسعار وارتفاع قيمة الدولار بجنون معناه فشل هذه الحكومة!".



وأضاف راغب علامة: "الأشرف للحكومة أن تستقيل إذا لم تستطع إيقاف هذه المهزلة وهذا الانهيار! حتى ولو كان هذا الانهيار هو عبء قديم، لكن المطلوب قرارات للحلول لا للانهيار".





وفي سياق آخر، انتعى راغب علامة من تسجيل بعض أغنيات ألبومه الجديد،و الألبوم يحمل طابع جديد من حيث الألحان والكلمات، ويتميز بالتنوع فى طريقة الغناء واللهجات المختلفة،و يضم أغانى باللهجة المصرية والخليجية واللبنانية، ويشمل العديد من الأحاسيس المختلفة، ما بين الأغنيات الدرامية ذات الإيقاع الرومانسى وغيرها.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان اللبنانى راغب علامة، أغنية "أنتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياشي، وإخراج سامي صعب.