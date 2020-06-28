إيمي إسلام تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل دورها في فيلم "زنزانة 7" أمام عبير صبري (صور)

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

أعربت الفنانة إيمي إسلام، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "زنزانة 7" أمام النجمة عبير صبري، وأحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وإيهاب فهمي ومايا نصري، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج إبراهيم نشأت.

 

وعن تفاصيل دورها قالت "إيمي" في تصريحات لـ"الفجر الفني" إنها تواصل تصوير مشاهدها حاليًا داخل أحد أماكن التصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وتجسد شخصية "سمر" وهي فتاة شريرة جدًا وتعمل كمدير أعمال للفنانة عبير صبري والتي تجسد شخصية "ناهد" أكبر محامية في مصر.

 

وأضافت، الفيلم به صراع كبير بين الخير والشر، وأن فريق العمل واصل التصوير أمس بعد فترة طويلة من التأجيلات بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا داخل أماكن التصوير، مشيرة إلى أن التصوير مستمر ومتواصل لمدة أسبوع تصوير.

 

على صعيد آخر، تشارك إيمي إسلام النجم باسم سمرة في فيلم "سوء رجالة" مع كل من نجلاء بدر، انتصار، فراس سعيد، ومحمود الليثي، ومن إنتاج شريف مندور.

إيمي إسلام تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل دورها في فيلم "زنزانة 7" أمام عبير صبري (صور)
إيمي إسلام تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل دورها في فيلم "زنزانة 7" أمام عبير صبري (صور)
إيمي إسلام تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل دورها في فيلم "زنزانة 7" أمام عبير صبري (صور)
إيمي إسلام تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل دورها في فيلم "زنزانة 7" أمام عبير صبري (صور)
إيمي إسلام تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل دورها في فيلم "زنزانة 7" أمام عبير صبري (صور)
إيمي إسلام تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل دورها في فيلم "زنزانة 7" أمام عبير صبري (صور)
إيمي إسلام تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل دورها في فيلم "زنزانة 7" أمام عبير صبري (صور)
إيمي إسلام تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل دورها في فيلم "زنزانة 7" أمام عبير صبري (صور)

أخبار تهمك

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يومين

دورتموند يعلن رحيل أشرف حكيمي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

منذ 34 دقيقة

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ يومين

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقترب من صفقة نارية بـ16 مليون

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ يوم

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 22 ساعة

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

منذ أقل من ساعتين

خطة جديدة من الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:43 ص

عاجل.. إصابة رئيس تحرير صحيفة يومية بفيروس كورونا

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

09:30 ص

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

04:45 ص

وزيرة التضامن: الذهاب للحضانة ليس إجباريا على الأطفال

10:27 ص

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن