إيمي إسلام تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل دورها في فيلم "زنزانة 7" أمام عبير صبري (صور)

أعربت الفنانة إيمي إسلام، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "زنزانة 7" أمام النجمة عبير صبري، وأحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وإيهاب فهمي ومايا نصري، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج إبراهيم نشأت.

وعن تفاصيل دورها قالت "إيمي" في تصريحات لـ"الفجر الفني" إنها تواصل تصوير مشاهدها حاليًا داخل أحد أماكن التصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وتجسد شخصية "سمر" وهي فتاة شريرة جدًا وتعمل كمدير أعمال للفنانة عبير صبري والتي تجسد شخصية "ناهد" أكبر محامية في مصر.

وأضافت، الفيلم به صراع كبير بين الخير والشر، وأن فريق العمل واصل التصوير أمس بعد فترة طويلة من التأجيلات بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا داخل أماكن التصوير، مشيرة إلى أن التصوير مستمر ومتواصل لمدة أسبوع تصوير.

على صعيد آخر، تشارك إيمي إسلام النجم باسم سمرة في فيلم "سوء رجالة" مع كل من نجلاء بدر، انتصار، فراس سعيد، ومحمود الليثي، ومن إنتاج شريف مندور.