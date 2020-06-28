جائحة كورونا أثبتت قدرة الإمارات المتميزة في التعامل مع أزمة الوباء

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:10 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

قدمت دولة الإمارات منهجية في العمل الدؤوب على المستويين الداخلي والخارجي باتت نموذجاً للإنسانية والعطاء وللدولة الحضارية المتقدمة.

 

وكانت جائحة فيروس كورونا، أثبتت قدرة دولة الإمارات المتميزة بين دول العالم في التعامل مع أزمة وباء «كورونا» منذ انطلاقها حتى الآن، وقدمت منهجية في العمل الدؤوب على المستويين الداخلي والخارجي باتت نموذجاً للإنسانية والعطاء وللدولة الحضارية المتقدمة.

 

وأشادت المنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وبرز التواجد الفعال والإيجابي لدولة الإمارات في الأزمة على الساحة الدولية في حجم المساعدات التي قدمتها وتقدمها للدول الأخرى، بحيث لا يكاد يمر يوم دون انطلاق المساعدات الإماراتية إلى دولة أو مكان في العالم يحتاج إليها، ونالت القيادة الإماراتية إشادات الكثيرين من المسؤولين الدوليين وفقا للبيان.

 

وغيرت أزمة وباء «كورونا» وستغير المفاهيم في تقديرات الدول وقياداتها، وسيلعب التعامل مع هذه الأزمة دوراً كبيراً في قياس مدى كفاءة وقدرة الدولة الوطنية.

 

وأكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، نجاح الإمارات بامتياز في اختبار مواجهة أزمة وباء «كورونا» قائلاً: «نجحنا بامتياز في اختبار كفاءة وقدرة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وفي كل اتصال عمل خارجي أجريه يصلني التقدير لمنهجية الإمارات واستعدادها المبكر. احترام في محله للعمل المخلص الدؤوب. نعم، ستقاس قدرات الدول بكيفية تعاملها مع هذه الأزمة العالمية».

 

 

 

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