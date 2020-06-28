الهند تتعهد ببناء جدار حماية ضد معدات الطاقة الصينية

بهدف الحد من اعتماد البلاد على معدات الطاقة المصنعة في الصين، تصورت وزارة الطاقة الهندية معايير استيراد أكثر صرامة للمعدات ذات المنشأ الأجنبي، والتي تشمل اختبارات صارمة ومتطلبات إذن مسبق.





وقال وزير الطاقة الهندي آر. ك. سينج: "تُعد الطاقة قطاعًا حساسًا ومهمًا استراتيجيًا، حيث إن جميع اتصالاتنا وتصنيعنا وإدارة بياناتنا وجميع الخدمات الأساسية بما في ذلك تصنيع الدفاع تعتمد على قطاع الطاقة وأي برامج ضارة قد تؤدي إلى إسقاط النظام"، مضيفًا "نريد بناء جدار حماية"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وقالت مصادر لوكالة "سبوتنيك": "إن الوزير ذكر بشكل قاطع لمنتجي الطاقة خلال المداولات التي جرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه من غير المحتمل أن تسمح الحكومة باستيراد المعدات المصنعة في الصين".





وقال أحد المشاركين في الاجتماع للوكالة: "لقد أوضحت الوزارة أنه لن يتم منح الإذن إلا لمن يتم تسليم العناصر المطلوبة في غضون عامين".





وذكر الوزير، أيضًا، أن البلاد ستفرض ضرائب على واردات الوحدات الشمسية والخلايا الشمسية والعاكسات الشمسية أكثر من أغسطس من هذا العام.





توفر الصين حوالي 70 في المائة من إجمالي متطلبات الوحدات الشمسية وإذا طبقت الحكومة واجبات أعلى، فقد تزيد تكلفة الطاقة الشمسية خلال وقت تعاني فيه الصناعات من تباطؤ اقتصادي.





شهدت الهند نموًا منخفضًا على مدار عقد في الناتج المحلي الإجمالي (3.1٪) في الربع الأول من هذا العام، بينما تتوقع معظم الوكالات، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، حدوث انكماش في الاقتصاد هذا العام.





بالإضافة إلى ذلك، ضمنت الحكومة أيضًا تمويلًا أرخص إذا كان مطور الطاقة يستخدم المعدات المصنعة محليًا.





تشير البيانات الواردة من وزارة التجارة الهندية إلى اتجاه متزايد لاستيراد الآلات الكهربائية من الصين على مدى العقد الماضي، باستثناء عام 2017، عندما اندلعت المواجهة في دوكلام في يونيو بسبب بناء الطرق في تقاطع ثلاثي الحدود بين بوتان والهند والصين .





تتناول الواردات حاليًا 40-45 ٪ من طلب الهند على السلع الرأسمالية ، مما يدل على انخفاض الاعتماد على الذات. طلبت الحكومة مرارًا وتكرارًا من منتجي الطاقة (حتى عام 2018) استخدام المعدات المحلية لأن استخدام القدرات أقل من 50 ٪ من الشركات المصنعة المحلية.





ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الهندية والصناعات الهندية حاولت تحركًا مشابهًا للحد من الاعتماد على السلع الصينية خلال المواجهة في دوكام 2017، والسنوات اللاحقة عندما عرقلت الصين محاولة الهند تعيين زعيم جيش محمد مسعود أزهر كإرهابي عالمي في الأمم المتحدة.





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