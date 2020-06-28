كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم المصري هذا الصيف

شهدت الساعات الماضية تطورات كبيرة بشأن تعاقد نادي الزمالك مع نجم فريق المصري البورسعيدي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





حيث رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك فكرة التعاقد مع كريم العراقي الظهير الأيمن للنادي المصري البورسعيدي.





وجاء هذا الرفض من قبل كارتيرون في ظل اقتراب الفريق من ضم حمزة المثلوثي هذا الصيف بشكل مجاني، وأيضاً وجود حازم إمام في نفس المركز، مما جعله تواجد صفقة جديدة ستكون غير مفيدة للفريق حسب رؤيته الفنية.





يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن أن الفريق اقترب من التعاقد مع 4 صفقات جديدة خلال الميركاتو القادم.





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ظل نادي الزمالك مصمم على موقفه ورفضه من استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن عودة فرق الدوري المصري للتدريبات الجماعية في الفترة الحالية استعدادا لعودة مسابقة الدوري العام في يوليو القادم.

وأبدى أحد مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم على غضبه الشديد من قرار نادي الزمالك بعدم استكمال مسابقة الدوري المصري.

وأكد المسئول أنه في حالة ظل الزمالك مصمم على موقفه فإنه سيتم تطبيق اللوائح على القلعة البيضاء ويهبط للدرجة الرابعة مباشرة.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.









