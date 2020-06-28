شركة يابانية تبتكر قناع جديد للحد من انتشار كورونا.. وهذه أبرز مزاياه

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
ابتكرت شركة Donut Robotics اليابانية قناع وجه للحد من انتشار فيروس كورونا، يتصل بالإنترنت، ويعمل على نقل الرسائل وترجمتها من اليابانية إلى 8 لغات، بل ويمكنه إجراء مكالمات أيضا.

ويطلق على القناع الجديد اسم "c-mask"، ومصمم من البلاستيك الأبيض، كما يعمل بتقنية البلوتوث ويمكنه الاتصال بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من خلال تطبيق يمكنه تحويل الكلام إلى نص.

ومن مزايا القناع الأخرى، أنه يضخم صوت مرتديه، لذا من الممكن ارتداء القناع c على القناع العادي، وسعر القناع يقترب من 40 دولارًا تقريبًا.

ومن جهتها، تخطط الشركة اليابانية لشحن أول 5000 وحدة فى بداية سبتمبر، في الصين وأوروبا واليابان والولايات المتحدة.

وتحاول كافة الشركات ابتكار اقنعة ذكية نظرًا لأن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم تتزايد، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى لقاح للفيروس.

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