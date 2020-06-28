عودة الناخبين الفرنسيين إلى الانتخابات البلدية المؤجلة

ارتدى الناخبون في فرنسا أقنعة الوجه للإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، في الجولة الثانية المؤجلة من الانتخابات البلدية في جميع أنحاء فرنسا، وهو اختبار منتصف المدة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وحزبه الحاكم الذي قد يفشل في الفوز بمدينة واحدة كبيرة.





وقالت ناخبة متقاعدة تم تسميتها جاكلين: "أغنيس بوزين قفزت بالمظلة دون أن تعرف ما تريد القيام به. لم يكن لديها مقترحات ملموسة"، كما أوردت وكالة "رويترز".





في مراكز الاقتراع في باريس، جلس كتبة خلف شاشات زجاجية يرتدون أقنعة أو دروع وجه. وقال المتقاعد جان دي ناثان: "إنها منظمة بشكل أفضل من المرة الماضية".





قبل عام، كان "ماكرون" يأمل في أن تساعد الانتخابات المحلية في تثبيت حزبه الشاب في البلدات والمدن في جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس، قبل محاولة إعادة الانتخاب المتوقعة لعام 2022. لكن في الآونة الأخيرة، قلل مساعدو الرئاسة من التوقعات.





في العاصمة، أكبر مكسب في الانتخابات، تسير عمدة المدينة الاشتراكية، آن هيدالجو، على الطريق الصحيح لتحقيق فوز مريح بعد حملة زائفة من قبل "ماكرون" وحزبه La Republique en Marche (LaRem).





انسحب اختيار "ماكرون" الأول لباريس بسبب فضيحة شريط جنسي، تاركًا وزير الصحة السابق للرئيس يقفز في شهر قبل الجولة الأولى.





من غير المرجح أن تكون باريس خيبة الأمل الوحيدة لـ"ماكرون".





من المتوقع أن يكون أداء الخضر جيدًا في مدن مثل؛ ليون، ومرسيليا، وبوردو، وأحيانًا بالتحالف مع اليسار، بناءً على الزخم الذي خلقوه في الانتخابات الأوروبية لعام 2019. في بربينيان، قد يسيطر حزب مارين لوبان اليميني المتطرف على أول مدينة يبلغ عدد سكانها أكثر من 100,000 نسمة.





واصلت فرنسا المضي قدما في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في منتصف مارس، قبل أقل من 48 ساعة من فرض "ماكرون" واحدة من أكثر عمليات الإغلاق الصارمة في أوروبا، مما أدى إلى تأجيل طويل قبل الجولة الثانية.





وقال "ماكرون"، إنه "سيعيد اختراع" رئاسته وسيقدم خطة مفصلة الشهر المقبل للسنتين الأخيرتين من ولايته.



