لجنة للمرور على المقاهي ومتابعة الإجراءات الاحترازية بالقصير (صور)

أكد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، على تكثيف أعمال لجنة المتابعة الميدانية والتفتيش على جميع الأعمال والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمطاعم.





وقامت اللجنة المشكلة من الإدارات المعنية بالوحدة المحلية لمدينة القصير، اليوم الأحد، بمتابعة تنفيذ التعليمات الواردة بالقرار والمرور على الكافتيريات والمقاهي في نطاق المدينة، للتاكد من تنفيذ التعليمات الخاصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا لرواد المقاهي وارتداء الكمامات وأصحاب المقاهي بتقديم المشروبات في أكواب ورقية والتعقيم المستمر، والالتزام بتواجد ٢٥٪ فقط.





يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بفتح المقاهى والكافتيريات من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة مساءا مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من اليوم السبت، ولحين إشعار آخر، في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المُستجد _كوفيد - 19)، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.





وفيما يلي نستعرض تلك الإجراءات المهمة:





(إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بأنحاء الجمهورية على جميع الطرق - تستقبل المساجد المُصلين لأداء الشعائر الدينية عدا الجمعة - فتح الكنائس لممارسة الطقوس كافة، ما عدا الصلوات الرئيسية الجماعية - فتح بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم والمحال من 6 صباحًا حتى 10 مساءً - عدم تقديم "الشيشة" بالمقاهي والإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة - السماح للمحال التجارية والحرفية باستقبال الجمهور من 6 صباحًا حتى 9 مساءً - تعمل المخابز والبقالة ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم على مدار الـ 24 ساعة - فتح الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية من 6 صباحًا حتى 9 مساءً).





وتتضمن القرارات: (زيادة نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية عن 25% من الطاقة الاستيعابية - يُسمح بإستقبال الجمهور في دور الثقافة والسينما والمسارح بنسبة لاتزيد عن 25% من طاقتها - استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة - منع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية - يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها - تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك - توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من 12 منتصف الليل حتى 4 صباحًا).