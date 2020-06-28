دعوى مستعجلة لوقف قرار وزير الكهرباء بشأن زيادة الأسعار

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
تلقت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، دعوى مستعجلة، تطالب بوقف قرار وزير الكهرباء بزيادة الأسعار بدءا من 1 يوليو القادم. 

وأقام عبد الرحمن عوف عبد الرحمن المحامي بالنقض والإدارية، دعوى مستعجلة، إمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، يطالب بوقف تنفيذ قرار وزير الكهرباء بزيادة التعريفة الجديدة لبيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء للخمس سنوات القادمة.

وقال "عوف في دعواه والتي حملت رقم 44405 لسنة 74ق، مختصما كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، أن قرار وزير الكهرباء بفتقد المشروعية الدستورية.

وتابع، أن المادة 124 من الدستور على أنه تشمل الموازنة العامة كافة إيرادات ومصرفات الدولة دون استثناء ويعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل 90 يوما علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.

وأضاف، وزادت أنه لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي قرار من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، وأن هذا القرار فقد مشروعيته الدستورية والقانونية لعدم مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على محدودي الدخل وتقديم الخدمات العامة الأساسية للفقراء وتقوية رؤوس الأموال بحجة الاستثمار.

وأردف المحامي، أن الحقوق العامة ليست منحه من أحد ولكنها حق وواجب علي الدولة تجاه المواطنين، وأن المادة ٨ من الدستور نصت علي أن المجتمع يقوم علي التضامن الاجتماعي والتزام الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير سبل التكافل الإجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وفي سياق متصل، حدد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين، دفعتي ٢٠١٤ و٢٠١٥، المعينين بالقرارات الجمهورية رقمي ٢٣٣، ٢٣٨ لسنة ٢٠٢٠ وذلك على النحو التالي:

أولا: المندوبين دفعة ٢٠١٤ سيحلفون اليمين القانونية يوم الأحد ٥ يوليو المقبل.

ثانيا: المندوبين دفعة ٢٠١٥ سيحلفون اليمين القانونية على يومين موزعين كالتالي: الاثنين ٦ يوليو من رقم ١ حتى رقم ١٢٩ بالقرار الجمهوري المعين به، والثلاثاء ٧ يوليو من رقم ١٣٠ حتى رقم ٢٥٨ بالقرار الجمهوري المعين به.


ضوابط الحضور

ووضع مجلس الدولة ٥ ضوابط للحضور وهي:
١- الحضور بالزي الرسمي.
٢- الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحا لمجلس الدولة بالدقي.
٣- يتعين على الذين يعملون في أي جهة تحديد موقفهم منها النهائي قبل حلف اليمين.
٤- لا يجوز حضور أي مرافق إلا بموافقة كتابية مسبقة.
٥- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.

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وزير الكهرباء زيادة اسعار الكهرباء حوادث بوابة الفجر الفجر

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