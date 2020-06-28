يانكون ميشيل يقود تدريبات حراس الأهلي

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:42 ص
تدريبات الاهلي
تدريبات الاهلي
علي نبوي
قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية للثنائي؛ شريف إكرامي وعلي لطفي، في مران المجموعة الأولى صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت التدريبات حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة منها التصويبات والعرضيات.

ويواصل الأهلي تدريباته يوميا؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي محليا وقاريا.

وتضم المجموعة الأولى كلا من: رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.

كما خاضت المجموعة الثانية من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباتها صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

بدأ المران بمحاضرة قصيرة مع الجهاز الفني عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبين في مران اليوم.
وخاضت المجموعة تدريبات بدنية قوية وبعدها بدأت تدريبات الكرة، حيث منح الجهاز الفني اللاعبين جرعات بدنية متنوعة، في إطار تجهيزهم لعودة النشاط الرياضي محليا وقاريا.

كما خاض ثنائي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفي شوبير تدريبات قوية علي الصعيدين الفني والبدني قبل خوض تدريبات أخرى تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق. 

وتضم هذه المجموعة كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.



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