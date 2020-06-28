عبد الله الرويشد يحيى حفلاً غنائيًا "أون لاين" في هذا الموعد

Advertisements

يستعد الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، لإحياء حفلاً غنائيًا "أون لاين"، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 2 من شهر يوليو، تحت شعار "مكملين معاكم"، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا، بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر، ويُقام هذا الحفل ضمن حفلات موسم الصيف التي يقوم نجوم الغناء بإحيائها على طريقة "اللايف"، من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم بسبب انتشار فيروس كورونا .





وفي سياق آخر، يتعاون المطرب الكويتي عبد الله الرويشد، مع الشاعر بهاء الدين محمد، فى أغنية جديدة تحمل اسم "نعمة اليقين"، وهي من كلماته وألحان حسين محمود، توزيع وليد شراقي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عبد الله الرويشد، قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، هو تصوير أغنية "سولف علي"، فى إمارة دبي بالإمارات، وهى من إخراج المخرج اللبناني بسام الترك، ألحان عبد الله الرويشد، كلمات مطيع العوني، توزيع جورج قلته، ومكس وماستر الأوديو للمهندس إيهاب نبيل.

