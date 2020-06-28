ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد انتهاء الموسم الحالي

انتهت بالأمس منافسات بطولة الدوري الألماني لهذا الموسم، حيث توج فريق بايرن ميونيخ بلقب البطولة للمرة الثامنة على التوالي والمرة الـ30 في تاريخه.





ونجح اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي في البوندسليجا بعد تصدره لجدول هدافي البطولة وبفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه.





وكان أيضاً قد فاز ليفاندوفسكي بجائزة هداف الدوري الالماني في الموسم الماضي برصيد 22 هدفاً.





ويأتي جدول ترتيب هدافي البوندسليجا كالتالي :-





1- روبرت ليفاندوفسكي 34 هدفًا.

2- تيمو فيرنر 28 هدفًا.

3- جادون سانشو 17 هدفًا.

4- فوتر فيجورست 16 هدفًا.

5- روفين هيننجز 15 هدفًا.

6 – فلوريان نايديرليشنير 13 هدفًا.

7- جون كوردوبا 13 هدفًا.

8- روبن كوايسون 13 هدفًا.

9- إرلينج هالاند 13 هدفًا.



