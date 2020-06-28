ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى العجمي إلى 285 حالة

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
سجل مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، المخصص كحجر صحي لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خروج 20 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، تحوّلت نتائج الفحوصات المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلي سلبية للفيروس وتماثلوا تمامًا للشفاء.

وأوضحت ميرفت السيد، مدير مستشفي العجمي النموذجي، إن عدد حالات التعافي من كورونا بالمستشفي ارتفع إلي 285  حالة حتى اليوم الأحد، جميعهم تماثلوا تمامًا للشفاء وغادروا المستشفي وعادوا إلى ذويهم بصحة جيدة.

وأضافت "السيد"، أنه جرى تحويل 78 حالة جديدة للعزل المنزلي اليوم، كما وصل إجمالي المحوّلين من المستشفى إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبو قير إلى 464 حالة حتى الآن، وذلك لقضاء فترة "نقاهة" بعد أن استكملوا العلاج وقربوا على الشفاء.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 403 مصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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