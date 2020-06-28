وزيرة: الحكومة تريد دفع بريطانيا للتحرك مرة أخرى بعد كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
تريد الحكومة البريطانية دفع البلاد إلى التحرك مرة أخرى بعد اجتياز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، اليوم الأحد، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن "خريطة طريق البنية التحتية" قريبًا.

وفي حديثها مع شبكة "سكاي نيوز"، قالت "باتيل"، إنه يجب على البريطانيين الالتزام بإرشادات الحكومة لوقف انتشار الفيروس، وحذرت أولئك الذين هاجموا الشرطة سيشعرون بالقوة الكاملة للقانون، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم السبت، لنظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي، إن بلاده ستكون مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وفق "شروط".

وأكدت وكالة "رويترز"، بأن شروط جونسون هي "شروط أستراليا"، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول علاقتها المستقبلية بالتكتل.

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في يوم 31 يناير الماضي، وجرى الاتفاق على أن تكون الترتيبات الانتقالية سارية حتى 31 ديسمبر 2019، ومن المقرر عقد جولة من "المفاوضات المكثفة" في شهر يوليو.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان "قال جونسون إن بريطانيا ستتفاوض بشكل بناء، إلا أنها ستكون مستعدة بالقدر نفسه للخروج من المرحلة الانتقالية وفق شروط أستراليا إذا لم يتم التوصل لاتفاق".

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