محافظ الفيوم يتفقد امتحانات الثانوية بمدرسة الشهيدة منة الله سيد (صور)
الأحد 28/يونيو/2020 - 11:29 ص
ريهام على
قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، صباح اليوم الأحد، بجولة ميدانية مفاجئة لعدد من أحياء وشوارع مدينة الفيوم، للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتزام سائقى سيارات الأجرة والركاب بارتداء الكمامات.
قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ بدأت بتفقد سير امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشهيدة منة الله سيد رجب للتعليم الأساسي بمنطقة الحواتم، كما تفقد المنطقة المحيطة بلجنتي مدرسة النهضة بالحادقة، وجمال عبدالناصر الثانوية العسكرية.
وأضاف أن محافظ الفيوم، اطمأن على تواجد قوات الشرطة خارج لجان الامتحانات لتحقيق الانضباط فى الشارع وتوفير السيولة المرورية بالشوارع المحيطة، كما اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، وبوابات التعقيم الذاتى للطلاب، وشدد على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم، وكذلك تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم.
كما شملت الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، تفقد سير العمل بمجمع مواقف سيارات الفيوم - بنى سويف بمنطقة الحواتم، للتأكد من التزام سائقي السيارات والركاب بالإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار العدوى بالأمراض، وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والالتزام بارتداء الكمامات.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى تفقد المحافظ لأعمال الحملة الأمنية والمرورية بمنطقة ميدان المسلة، لمتابعة مدى التزام سائقي سيارات الأجرة والركاب بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات الطبية، وشدد المحافظ، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على سلامة الجميع.
أجواء غير مسبوقة لامتحانات الثانوية العامة
كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت على مستوى الجمهورية يوم 21 من يونيو، بمادة اللغة العربية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.
وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).
وأدى الطلاب، امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس الماضي، حيث أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الأمور سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.
وأضاف أن غرفة العمليات المركزية اطمأنت - قبل بدء الامتحان - على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، إلى جانب توفير أدوات التعقيم.
في حين أكد الوزير طارق شوقي، في تصريحات صحفية قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة، توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.
وقال: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا