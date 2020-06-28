محافظ الفيوم يتفقد امتحانات الثانوية بمدرسة الشهيدة منة الله سيد (صور)

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، صباح اليوم الأحد، بجولة ميدانية مفاجئة لعدد من أحياء وشوارع مدينة الفيوم، للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتزام سائقى سيارات الأجرة والركاب بارتداء الكمامات.





قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ بدأت بتفقد سير امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشهيدة منة الله سيد رجب للتعليم الأساسي بمنطقة الحواتم، كما تفقد المنطقة المحيطة بلجنتي مدرسة النهضة بالحادقة، وجمال عبدالناصر الثانوية العسكرية.





وأضاف أن محافظ الفيوم، اطمأن على تواجد قوات الشرطة خارج لجان الامتحانات لتحقيق الانضباط فى الشارع وتوفير السيولة المرورية بالشوارع المحيطة، كما اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، وبوابات التعقيم الذاتى للطلاب، وشدد على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم، وكذلك تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم.





كما شملت الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، تفقد سير العمل بمجمع مواقف سيارات الفيوم - بنى سويف بمنطقة الحواتم، للتأكد من التزام سائقي السيارات والركاب بالإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار العدوى بالأمراض، وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والالتزام بارتداء الكمامات.





ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى تفقد المحافظ لأعمال الحملة الأمنية والمرورية بمنطقة ميدان المسلة، لمتابعة مدى التزام سائقي سيارات الأجرة والركاب بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات الطبية، وشدد المحافظ، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على سلامة الجميع.



