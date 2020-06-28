"المجتمعات العمرانية": مد العمل بالأسعار السابقة لأراضى المناطق الصناعية حتى نهاية 2020









وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على مد العمل بالأسعار السابق العمل بها خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو 2020، للأراضى بنشاط صناعى بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020.





وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الأسعار التى تمت الموافقة على مد العمل بها للأراضى بنشاط صناعى بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، للسداد الفورى، أما فى حالة السداد على أقساط فيتم إضافة أعباء التمويل طبقاً لفائدة البنك المركزى المُعلنة للإقراض والخصم وقت السداد، بالإضافة إلى 2 % طبقاً لموافقة مجلس الوزراء، وكتاب وزارة المالية.





وأضاف وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص قطعة الارض رقم (45) بمنطقة الجمعيات، بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة 12 فداناً تقريباً، لصالح حساب تمويل الإسكان الاقتصادى، بقطاع الإسكان والمرافق، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لإنشاء وحدات سكنية بمساحات (80 : 120) م2، ويتم تمويل تنفيذ هذه الوحدات ذاتيا من موارد حساب تمويل الإسكان الاقتصادى، على أن يتم التصميم وطرح الأعمال والإشراف على التنفيذ من خلال قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بديوان عام الإسكان، وذلك بذات أسلوب التعامل مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.





وأشار الوزير إلى أنه تمت الموافقة على اعتماد الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص، فى تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء للموافقة.







أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 87 حالة جديدة.

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2620 حالة وفاة.











