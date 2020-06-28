بعد أزمته الصحية الأخيرة.. أشرف زكي يوجه رسالة مليئة بالحب لزوجته روجينا

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:57 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
قام الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بتوجيه رسالة مليئة بالحب لزوجته الفنانة روجينا، وذلك بعد دعمها له ومساعدته في تخطي أزمته الصحية الأخيرة، التي قام فيها بإجراء عملية جراحية لتركيب دعامات في القلب.


وقال أشرف زكي، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" المُذاع عبر قناة TeN الفضائية: "روجينا شملتني برعايتها ولم تتركني ثانية واحدة طوال الأزمة المرضية الأخيرة، كفاية خوفها وقلقها عليّا، ونعم الزوجة والحبيبة والصديقة والأم، ولن أجد كلام يوفي حقها"، واختتم كلامه بتوجيه الشكر لزوجته وبناته وأخوته أيضًا.


وأشار أشرف زكي، أن الدرس الذي تعلمه من أزمته المرضية الأخيرة، يكمن في الرضا التام، لافتًا أن المشكلة الصحية حدثت بسبب الجهود الكبيرة التي يبذلها في خدمة النقابة، والضغوط العصبية والنفسية التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

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