وادي دجلة يرفض عرض الزمالك لضم عبدالعاطي

قدم مجلس إدارة نادي الزمالك عرضا جديدا إلى فريق وادي دجلة، من أجل الحصول على خدمات لاعب وسط الفريق محمد عبدالعاطي، حيث عرضت إدارة الـبيض دفع مقابل مادي يبلغ نحو 13 مليون جنيه، بجانب رحيل المهاجم عمر السعيد بشكل نهائي، والثنائي محمد عنتر وكريم بامبو على سبيل الإعارة، لكن دجلة رفض العرض.





وكشف ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة قائلاً لرئيس الزمالك، إنه لا يرغب في المبادلة، ويريد الحصول على مقابل مالي قيمته 30 مليون جنيه، وسيقوم بشرائه بعيدا عن المبادلة أيضا، خاصة أن المدير الفني اليوناني لفريق دجلة ليس مقتنع بإمكانيات محمد عنتر.





وتواصل أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، مع محمد عبدالعاطي لاعب فريق وادي دجلة، ووكيله، من أجل الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء، مع بداية الموسم الجديد.





وأوضح مصدر داخل القلعة البيضاء، أن محمد عبدالعاطي أبلغ أمير مرتضى بموافقته على الانتقال إلى الزمالك، في حالة موافقة إدارة دجلة.



