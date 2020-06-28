مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.52% بمستهل التعاملات

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:40 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير

إستهل سوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% رابحاً 11 نقطة ليصل إلى مستوى 2097.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 91.6 مليون سهم محققة ما قيمته 47.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 932 صفقة لعدد 26 سهماً.



 وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.99%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.31%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 4.65%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.19%.
 
وقفز 14 سهماً بسوق دبي  المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 5.63%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.18%، فيما تراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 5%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.66%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 55.9 مليون ورقة بقيمة 17.5 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 1.94%.

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